Το δεύτερο live του Big Brother είναι γεμάτο εκπλήξεις και έρχεται απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη!

Καλεσμένος στο στούντιο είναι ο καταξιωμένος ψυχοθεραπευτής Γιώργος Λάγιος για να ερμηνεύσει με τις γνώσεις του όσα βιώνουν οι συγκάτοικοι.

Αποσπάσματα σε πρώτη προβολή μας δίνουν νέες πληροφορίες για όσα διαδραματίζονται στο σπίτι του Big Brother.

Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές και ορισμένες θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα!

Μία εντυπωσιακή γυναικεία παρουσία κάνει την είσοδό της στο σπίτι. Πώς θα υποδεχθούν τη νέα συγκάτοικο οι υπόλοιποι;

Η Nancy Tawby, η Στυλιάνα Αβερκίου, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Μαρικέλλυ, ο Παναγιώτης Μπίτζιος και η Μαίρη Χατζηπαύλου είναι οι έξι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που με την ψήφο του θα πάρει την μεγάλη απόφαση δίνοντας στους πέντε το δικαίωμα να παραμείνουν στο BIG BROTHER. Ποιος θα αποχαιρετίσει απόψε τους συγκάτοικους;

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

Πηγή: skai.gr

