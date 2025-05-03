Η χθεσινή απρόβλεπτη ψηφοφορία έθεσε 6 από τους συγκάτοικους υποψήφιους προς αποχώρηση. Η Nancy Tawby, η Στυλιάνα Αβερκίου, η Μαρικέλλυ, η Μαίρη Χατζηπαύλου, ο Χρήστος Γκικουρίας και ο Παναγιώτης Μπίτζιος είναι εκείνοι που βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο από το Big Brother. Μπορεί οι υποψήφιοι να μη γνωρίζουν ποιος τους ψήφισε, όλοι όμως έχουν τις υποψίες τους, με αρκετές από αυτές να είναι βάσιμες.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου η Στυλιάνα μιλά για τη χθεσινή ψηφοφορία λέγοντας πως ήταν σίγουρη ότι θα βγει υποψήφια προς αποχώρηση.

Το ζήτημα της ακαταστασίας και της καθαριότητας του σπιτιού έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό στο σπίτι του Big Brother

Eχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό για την Αργυρώ Κατσιγαράκη, η οποία συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο καθαριότητας! Είναι έτοιμοι οι συγκάτοικοι να ακούσουν όσα τους έχει… μαζέψει; Κάθε δράση φέρνει και μία αντίδραση, καμιά φορά και περισσότερες…

