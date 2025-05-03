Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: Μετά τους υποψήφιους για αποχώρηση νέα ένταση κατά το έκτακτο συμβούλιο καθαριότητας - «Αυτά τα ποτήρια ποιος τα έπλυνε;» (βίντεο)

Στο επεισόδιο του Σαββάτου η Στυλιάνα μιλά για τη χθεσινή ψηφοφορία λέγοντας πως ήταν σίγουρη ότι θα βγει υποψήφια προς αποχώρηση ενώ η Νάνσυ μιλά για τον πόλεμο στον Λίβανο  

Big brother

Η χθεσινή απρόβλεπτη ψηφοφορία έθεσε 6 από τους συγκάτοικους υποψήφιους προς αποχώρηση. Η Nancy Tawby, η Στυλιάνα Αβερκίου, η Μαρικέλλυ, η Μαίρη Χατζηπαύλου, ο Χρήστος Γκικουρίας και ο Παναγιώτης Μπίτζιος είναι εκείνοι που βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο από το Big Brother. Μπορεί οι υποψήφιοι να μη γνωρίζουν ποιος τους ψήφισε, όλοι όμως έχουν τις υποψίες τους, με αρκετές από αυτές να είναι βάσιμες.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου η Στυλιάνα μιλά για τη χθεσινή ψηφοφορία λέγοντας πως ήταν σίγουρη ότι θα βγει υποψήφια προς αποχώρηση.

Το ζήτημα της ακαταστασίας και της καθαριότητας του σπιτιού έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό στο σπίτι του Big Brother

Eχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό για την Αργυρώ Κατσιγαράκη, η οποία συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο καθαριότητας! Είναι έτοιμοι οι συγκάτοικοι να ακούσουν όσα τους έχει… μαζέψει; Κάθε δράση φέρνει και μία αντίδραση, καμιά φορά και περισσότερες…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother SkaitvGR skai.gr
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark