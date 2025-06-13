Happy Traveller στην Κάρπαθο: Το Γ' Μέρος του ταξιδιού, την Κυριακή 15 Ιουνίου

Το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ ολοκληρώνει την εξερεύνηση της Καρπάθου, την Κυριακή 15 Ιουνίου και στο τρίτο επεισόδιο οι ταξιδιώτες μας πηγαίνουν στη μαγευτική βόρεια Κάρπαθο.

Συναντούν την κυρία Αρχοντούλα, που ζει απομονωμένη στην περιοχή Ασία, και στη συνέχεια ανηφορίζουν στο θρυλικό χωριό Όλυμπος, σύμβολο της καρπάθικης παράδοσης.

Την επόμενη μέρα ξεκινούν με βαρκάδα στη Σαρία, το Τρίστομο, τη Βρυκούντα και τον Αυλώνα, ανακαλύπτοντας απομακρυσμένα τοπία γεμάτα ιστορία. Το μεσημέρι καταλήγουν στο Διαφάνι για φαγητό με θαλασσινές γεύσεις, ενώ επισκέπτονται ξανά τον Αυλώνα για τα παραδοσιακά του σπίτια και τα αλώνια.

Το ταξίδι κορυφώνεται στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, όπου βλέπουν την ανατολή και τελικό αποχαιρετισμό από την Όλυμπο, σε ένα κλείσιμο αντάξιο της εμπειρίας.

