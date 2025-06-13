«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Σαββατόβραδο για ζευγάρια ή φίλους

Κάθε Σάββατο «Η Ελλάδα ψηφίζει», διασκεδάζει και κερδίζει από το σπίτι της! Το μοναδικό, live τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο υποδέχεται αυτό το Σάββατο 14 Ιουνίου στις 21.00 δύο νέες ομάδες, που είναι έτοιμες να διεκδικήσουν έως και 35.000 ευρώ.

Μία παρέα από ζευγάρια και μία ομάδα φίλων θα αναμετρηθούν στο πλατό σε πικάντικα διλήμματα και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.

Γιατί δεν γινόμαστε δωρητές οργάνων; Από φόβο / Από άγνοια / Για θρησκευτικούς λόγους

Όλοι μας περιμένουμε το καλοκαίρι για να πάμε διακοπές και να ξεκουραστούμε. Ωστόσο, οι διακοπές μπορεί να γίνουν «εφιαλτικές» αν υπάρχει: Τσακωμός με το ταίρι / Κακή παρέα / Πολλά παιδιά

Η αισθητική υπερβολή οδηγεί συχνά σε αντίθετο αποτέλεσμα.

Τι δεν αρέσει σε πολλούς άντρες; Τεράστια νύχια / Ψεύτικες βλεφαρίδες / Γεμάτα χείλια

Η εφαρμογή ανοίγει και «Η Ελλάδα ψηφίζει» δίνοντας πολλές φορές τα πιο απρόσμενα αποτελέσματα! Καμία απάντηση δεν θεωρείται λάθος, οι παίκτες προσπαθούν να συντονιστούν με τις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού και να εντοπίσουν την απάντηση που συγκέντρωσε την πλειοψηφία του.

Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ το παιχνίδι και να αλλάξεις το Σαββατόβραδό σου δεν έχεις παρά να κατεβάσεις την εφαρμογή μέσα από το ielladapsifizei.gr και να γίνεις μέλος της πιο κεφάτης παρέας. Τα βήματα είναι απλά: κατέβασε, συνδέσου, ψήφισε και -με λίγη τύχη- κέρδισε!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ:

Sneak preview στις ερωτήσεις:

