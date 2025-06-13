Σε μια ιδιαίτερη φωτογράφιση που παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι πρόσφατα, πρωταγωνίστησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπως αποκάλυψε η φωτογράφος Άσπα Κουλύρα.

Η καλλιτεχνική σύλληψη επικεντρωνόταν σε ζητήματα έμφυλης ταυτότητας και ένταξης, ωστόσο το φωτογραφικό υλικό δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι την Πέμπτη 12 Ιουνίου, όταν η φωτογράφος ανάρτησε ορισμένες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης σε μια υπέροχη δουλειά για τη συμπερίληψη, που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας. Ένας ωραίος, ακομπλεξάριστος τύπος», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

Στις φωτογραφίες, ο ηθοποιός υιοθετεί ένα τολμηρό, αντισυμβατικό ύφος, εμφανιζόμενος με ροζ πουκάμισο, κόκκινες γόβες και δικτυωτές κάλτσες, ενώ σε μια άλλη πόζα κρατά στην αγκαλιά του μια γάτα και ποζάρει με τσιγάρο στο στόμα.

Πηγή: skai.gr

