Τη Μαρίνα Σάττι πέτυχε στις πρόβες για τα ΜAD Awards το Happy Day. «Στα MAD θα δείτε ένα μικρό medley με διαφορετικά τραγούδια από τον δίσκο μου, το Pop Tour που κυκλοφόρησα πριν ένα μήνα περίπου. Έτσι συνδυάζουμε διάφορους ήχους, διάφορες εικόνες», δήλωσε αρχικά.

«Ο πρωτογενής μου στόχος δεν είναι να γίνομαι viral, αλλά να φτιάχνω πράγματα που συνδιαλέγονται με το σήμερα, με τον κόσμο, με τη ζωή που ζούμε όλοι μαζί. Το ότι καταφέρνει η δουλειά μας με κάποιο τρόπο κάτι να επικοινωνεί και να προκαλεί, είναι σίγουρα τύχη, δώρο», εξήγησε.

