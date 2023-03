H Adele επιστρέφει με νέες εμφανίσεις στο Λας Βέγκας

Η βραβευμένη τραγουδίστρια Αdele αποκάλυψε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Λας Βέγκας, ότι θα υπάρξουν πολλά ακόμη Σαββατοκύριακα που θα τα μοιραστεί με τους θαυμαστές της.

«Δεν είναι αρκετό να δίνεις 34 συναυλίες με 4.000 άτομα και το ξέρω αυτό. «Επιστρέφω λοιπόν!», είπε η τραγουδίστρια με το κοινό της να φωνάζει και να την χειροκροτεί.

Ακόμη αποκάλυψε ότι σκοπεύει να βιντεοσκοπήσει μία από τις συναυλίες στο Λας Βέγκας για την κυκλοφορία μίας νέας συναυλιακής της ταινίας, «για να βεβαιωθώ ότι όποιος θέλει να δει αυτό το σόου μπορεί να το δει».

Adele announces she is extending her Vegas residency, returning in June. pic.twitter.com/prgAUJut0D