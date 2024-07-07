Γιατί στενοχωρήθηκε η Ιωάννα Τούνη στη Σαντορίνη;

Ταξίδι χωρίς παρατράγουδα δεν γίνεται τελικά να κάνει η Ιωάννα Τούνη και το έχει μοιραστεί πολλές φορές στα Social Media της. Τις ατυχίες και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.

Σε αυτές προσθέστε και μία στη Σαντορίνη που την στενοχώρησε και φυσικά δεν το έκρυψε.

Η Ιωάννα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον γιο τους Πάρη είχαν κανονίσει να περάσουν λίγες ημέρες διακοπών με την παρέα τους κλείνοντας ένα ολόκληρο εντυπωσιακό σπίτι στην Οία για να είναι συνέχεια όλοι μαζί. Αυτό ήταν και το σημείο συνάντησής τους.

