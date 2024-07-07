Η χώρα και οι ήρωες έχουν σκοτεινιάσει. Κάποιοι εφιάλτες δεν περνάνε ποτέ, αλλά υπάρχει ακόμη μία μικρή ελπίδα στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ο τραυματισμός του Κίτσου στο στήθος αποδεικνύεται πολύ σοβαρός, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία. Η μεταφορά του σε νοσοκομείο στα Γιάννενα είναι μονόδρομος, όμως η Μάρμω δεν είναι εκεί να τον υποδεχθεί. Έχοντας ενημερωθεί για τη σοβαρή ασθένεια του Ανδρέα αποφασίζει να πάει να τον δει στην Αθήνα.

Μαθαίνοντας η Χρυσοστόμη για την ασθένεια του αδερφού της και τον ερχομό της «μοιχαλίδας» σκοπεύει να πάει να του συμπαρασταθεί, αλλά η Σοφία και η Ιλαρία είναι αποφασισμένες να την αποτρέψουν.

Εντωμεταξύ, ο Χρυσίνας συνεχίζει να συμπεριφέρεται μυστήρια και ο Ισίδωρος, που εκλιπαρεί τον Θεό να του φέρει πίσω τη Μιρέλλα, τον υποπτεύεται όλο και πιο πολύ.

Ο Μαρμάρης διαρκώς κλιμακώνει το αδίστακτο σχέδιό του απειλώντας εκ νέου τους Πανθέους ενώ η Πέλλα ακόμα βρίσκεται σε κώμα.

Κι όλα αυτά, ενώ σύντομα καταφθάνει κι ο Κίτσος στην Αθήνα, καθώς η μόνη του ελπίδα για να ζήσει, είναι να εγχειριστεί από τον ίδιο του τον θείο στην κλινική.

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Καθημερινά στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)



