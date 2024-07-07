Γέννησε η Ιλάειρα Ζήση! Τρελαμένος ο μπαμπάς Μαυρίκιος Μαυρικίου!

Το ζευγάρι ήξερε εδώ και καιρό πως η ημερομηνία της γέννας θα ήταν μέσα στον Ιούλιο με καταληκτική τα μέσα του μηνός που διανύουμε. Και τελικά η μικρή Ιωάννα Μελωδία -όπως έχουν ανακοινώσει πως θα είναι το όνομά της- γεννήθηκε μόλις δύο μέρες μετά τα γενέθλια της μαμάς της, σήμερα πριν από λίγη ώρα με προγραμματισμένο τοκετό σε κλινική της Λεμεσού.

Η Ιλάειρα Ζήση και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είχαν ήδη προετοιμαστεί για τη μεγάλη αυτή ημέρα καθώς προχθές, πριν από το γενέθλιο πάρτι της μαμάς -πια- Ιλάειρας, είχαν περάσει από εκεί για έναν τελευταίο έλεγχο που ζήτησε ο γιατρός τους και ενημερώθηκαν πως πάνε πια για τη γέννα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.