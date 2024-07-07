Τζένη Διαγούπη: «Όλοι χτυπάνε πόρτες, ακόμα και τα πιο μεγάλα ονόματα»

Για τις δυσκολίες της δουλειάς αλλά και για την επιθυμία της να κάνει οικογένεια μίλησε η Τζένη Διαγούπη. Η ηθοποιός άνοιξε της καρδιά της στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και ήταν αποκαλυπτική.

-Το γέλιο τι ρόλο παίζει στη ζωή σου;

«Και στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου, προσπαθώ να βρω μια χαραμάδα χιούμορ για να δω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πρέπει να γελάμε. Το γέλιο είναι υγεία!

Νομίζω ότι μ’ έχει βγάλει από δύσκολες καταστάσεις το χιούμορ και στη ζωή μου και στα προσωπικά μου και στα επαγγελματικά μου. Με κάνουν χαρούμενη, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και τα παιδιά. Μπορεί να μην έχω δικά μου παιδιά, αλλά τα μικρά πλασματάκια με κάνουν πραγματικά να γελάω από χαρά και με γεμίζουν με αισιοδοξία».

-Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα θέλατε πολύ να δημιουργήσετε οικογένεια…

«Μακάρι να συμβεί. Να κάνω δικό μου παιδί τώρα πλέον δεν γίνεται, αλλά μπορώ, αν με αφήσει και η πολιτεία, να υιοθετήσω ένα παιδί. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες και δυστυχώς η πολιτεία μας δεν βοηθάει μια μονογονεϊκή οικογένεια να αποκτήσει ένα παιδί και ζητάει και τη φορολογική σου δήλωση».

-Υπήρξε περίοδος που το τηλέφωνό σας δεν χτυπούσε για δουλειά;

«Ναι φυσικά. Προσπάθησα να δω τι μπορώ να κάνω για να επιβιώσω».

-Αισθάνεστε άσχημα όταν πρέπει να χτυπήσετε μόνη σας τις πόρτες;

«Όχι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Να χτυπάς την πόρτα. Όλοι χτυπάνε πόρτες, ακόμα και τα πιο μεγάλα ονόματα χτυπάνε τις δικές τους πόρτες ο καθένας. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που τους ψάχνουν. Στη δουλειά μας δεν χωράει εγωισμός, πρέπει να ζητήσεις για να σου δοθεί κάτι».

-Η παρουσίαση εκπομπής θα σας ενδιέφερε;

«Κάποια στιγμή μου είχε προταθεί να κάνω μία μαγειρική εκπομπή. Δεν ξέρω όμως αν θα μ’ ενδιέφερε 100% να κάνω εκπομπή στην τηλεόραση».

-Ο χρόνος που περνάει, είναι κάτι που σας αγχώνει;

«Δεν έχω θέμα με την ηλικία μου, την λέω και την υποστηρίζω. Με ενοχλεί όταν κρύβουν την ηλικία τους με παρεμβάσεις. Δεν μου αρέσουν οι παρεμβάσεις στο πρόσωπο, γιατί να κάνεις κάτι για να φαίνεσαι πιο νέα; Τα έχεις ζήσει ήδη αυτά τα χρόνια. Για να φαίνεσαι πιο νέα στο φακό; Δεν υπάρχει λόγος».

