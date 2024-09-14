Ευγενία Σαμαρά: «Ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία από περιέργεια και στην πορεία βρήκα πολλά»

Την Ευγενία Σαμαρά υποδέχτηκαν σήμερα στην πρώτη τους εκπομπή για αυτή την τηλεοπτική σεζόν η Ζωή Κρονάκη και ο νέος παρτενέρ της Τάσος Ιορδανίδης στο «Καλημέρα είπαμε;» Και όπως ήταν λογικό οι δύο ηθοποιοί που τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει και στην παρουσίαση σχολίασαν αυτή την επαγγελματική νέα τους ιδιότητα:

«Αγάπησα πολύ το Switch, δεν ξέρω εσύ πως… Το λέω σε εσένα, γιατί είσαι ηθοποιός και βρέθηκες σε ένα άλλο πόστο. Εμένα με ενθουσίασε αυτό», είπε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά στον Τάσο Ιορδανίδη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.