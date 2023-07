Γάτα «τρομοκρατεί» συζύγους αθλητών σε αγώνα μπέιζμπολ- Δείτε βίντεο

Το «σπριντ» ενός «τρελαμένου αιλουροειδους προκάλεσε πανικό στις συζύγους των παικτών του μπέιζμπολ Ντέιβιντ και Ντόμινικ Φλέτσερ.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ των Angels και των Diamondbacks στο Anaheim της Καλιφόρνια το βράδυ της Παρασκευής, μια γάτα ξεχύθηκε στο γήπεδο.

Το γατί διέσχισε τρέχοντας το τερέν και όντας σε απίστευτη υπερδιέγερση σκαρφάλωσε στις κερκίδες - ξαφνιάζοντας τις δύο γυναίκες που κάθονταν εκεί.

Καθώς η μια ούρλιαζε και η άλλη γελούσε, η γάτα συνέχισε να τρέχει γύρω τους.

Rally Cat, Rally Cat, what are they feeding you? pic.twitter.com/XzHHcF8UBq