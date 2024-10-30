Francis Ford Coppola: Το AFI θα τιμήσει τον δημιουργό για την προσφορά του

Ο εμβληματικός δημιουργός Φράνσις Φορντ Κόπολα επιλέχθηκε για να παραλάβει το 50ο τιμητικό βραβείο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI) για το σύνολο του έργου του.

«Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι ένα απαράμιλλο πρότυπο, ένας δημιουργός που έχει φτιάξει εμβληματικά έργα στο αμερικάνικο κινηματογράφο αλλά και έχει εμπνεύσει γενιές κινηματογραφιστών που σήμερα υιοθετούν την τέχνη και το ανεξάρτητο πνεύμα του», δήλωσε η πρόεδρος του AFI, Καθλίν Κένεντι.

📣 ⭐️ AFI is proud to announce that the legendary Francis Ford Coppola will be the 50th recipient of the #AFILife Achievement Award! Save the date for April 26, 2025, at the @DolbyTheatre in Los Angeles, as we celebrate this film icon and founding trustee of AFI. pic.twitter.com/lUdzoQPMWg — AFI (@AmericanFilm) October 29, 2024

Η πρόσφατη ταινία του και η πρώτη μεγάλου μήκους μετά από 13 χρόνια, με τίτλο «Megalopolis», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ των Καννών. Το φιλόδοξο έπος αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, γυρίστηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον θρυλικό σκηνοθέτη. Διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική Νέα Υόρκη με πρωταγωνιστές τον 'Ανταμ Ντράιβερ και τους Τζιανκάρλο Εσποσίτο, Όμπρι Πλάζα, Τζον Βόιτ, Λόρενς Φίσμπερν και Σία ΛαΜπαφ, μεταξύ άλλων.

Αυτό θα είναι το 50ο τιμητικό βραβείο που δίνει το AFI - μία παράδοση που ξεκίνησε με τον Τζον Φορντ το 1973. Αποδέκτες στο παρελθόν υπήρξαν μεταξύ άλλων οι Μπίλι Γουάιλντερ, Μπέτι Ντέιβις, Ορσον Γουέλς, Μάρτιν Σκορσέζε, Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ ΝτεΝίρο, Αλ Πατσίνο, Σίρλεϊ ΜακΛέιν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντένζελ Γουάσινγκτον. Σύμφωνα με το ΑP, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου στο διάσημο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.