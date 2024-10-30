Το χθεσινό βαθμολογικό «Βατερλό» των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks διαδέχεται ένα επεισόδιο με θέμα το Androgynous look! Οι fashionistas πρέπει να χτίσουν τα outfit τους πάνω σε ρούχα που κατά παράδοση θεωρούνται ανδρικά, διατηρώντας ωστόσο τη θηλυκότητά τους.

Δείτε το τρέιλερ:

Στα παρασκήνια, οι διαγωνιζόμενες γνωρίζονται καλύτερα με τη νέα διαγωνιζόμενη, τη Σοφία Ζαριφόπουλος και θέλουν να μάθουν τη μέχρι σήμερα πορεία της αλλά και τα όνειρά της.

Για ποιο λόγο η Έλλη κάνει… γυμναστικές επιδείξεις στην πασαρέλα; Τι κάνει τη Σέβη να πει πως την «πόνεσαν τα μάτια της»;

Η Σοφία Ζαριφόπουλος ήρθε και αναστάτωσε την πασαρέλα του My Style Rocks, ας τη γνωρίσουμε καλύτερα!

Σοφία Ζαριφόπουλος

Ηλικία: 25

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Σχεδιάστρια/Επιχειρηματίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική. Επέστρεψε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Τους πρώτους μήνες έμεινε στην Αμοργό και στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα. Από παιδί, της άρεσε να διαλέγει τα ρούχα της μαμάς της και να την φωνάζουν «η στιλίστρια της οικογένειας». Σπούδασε σχέδιο Μόδας και πλέον δουλεύει ως σχεδιάστρια έχοντας το δικό της brand με την επωνυμία «La femme bleue»

Θεωρεί πως οι γυναίκες την ζηλεύουν γιατί έχει ισχυρή προσωπικότητα, είναι εξωστρεφής και κάνει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει. Σκοπεύει να αγνοήσει τα αρνητικά σχόλια και να μην δώσει συνέχεια - όμως θα υπερασπιστεί τις δημιουργίες της. Αγαπά μια δραματική εμφάνιση και χαίρεται που τα «y2k» είναι στη Μόδα γιατί δίνουν έμφαση στις τσάντες, οι οποίες είναι το αγαπημένο της αξεσουάρ. Το στιλ της με μια λέξη θα το περιέγραφε ως «σαλάτα».

«Αν έχεις “confidence” πας παντού και θα το αποδείξω στο My Style Rocks!» λέει χαρακτηριστικά.

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.