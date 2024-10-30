Σε ένα συγκινητικό "άνοιγμα καρδιάς" προχώρησε η Μαίρη Πετεινάρη στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Η παίκτρια μίλησε για πρώτη φορά για τη ζωή της στην κάμερα και συγκλόνισε με τις αποκαλύψεις της.

Αρχικά μίλησε για την προσπάθειά της στον αθλητισμό. Πλέον είναι επαγγελματίας αθλήτρια βόλεϋ, ωστόσο στο παρελθόν είχε υπάρξει πολύ καλή πενταθλήτρια, που έφτασε όπως λέει ένα βήμα πριν την Εθνική ομάδα.

Στη συνέχεια μίλησε για τη μητέρα της και τη φιλική σχέση που έχουν λόγω της μικρής διαφοράς ηλικίας, ενώ αποκάλυψε ότι έχασε τον πατέρα της απροσδόκητα πριν 6 μήνες. «Ήταν το πιο δύσκολο γιατί ήταν πάρα πολύ νέος» ανέφερε, ενώ προτρέπει όλους να λένε στα αγαπημένα τους πρόσωπα πόσο πολύ τα αγαπούν.

Πηγή: skai.gr

