Παρά την αρνητική υποδοχή της ταινίας «Joker: Folie à Deux» στις αίθουσες, ο διάσημος δημιουργός Κουέντιν Ταραντίνο εξέφρασε τον ενθουσιασμό του σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «The Bret Easton Ellis Podcast».

Το σίκουελ μετά από ένα σχεδόν μήνα στους κινηματογράφους έχει σημειώσει εισπράξεις μόλις 60 εκατ. δολαρίων στο αμερικανικό box office και 201 εκατ. δολάρια διεθνώς, σύμφωνα με το Variety.

«Πραγματικά μου άρεσε πολύ» δήλωσε ο Ταραντίνο και παραδέχτηκε ότι περίμενε την ταινία ως μία «διανοητική άσκηση» παρά ως μία κινηματογραφική εμπειρία.

«Αλλά με καθήλωσε το θέμα. Μου άρεσαν πολύ οι μουσικές σεκάνς. Πραγματικά με συνεπήραν....βρίσκω τον εαυτό μου να ακούει τους στίχους του "For Once in My Life" με έναν τρόπο που δεν είχα ακούσει ποτέ πριν» ανέφερε.

Επιπλέον, σύγκρινε το σίκουελ, το οποίο το είδε «σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα IMAX στο Τελ Αβίβ» με την ταινία «Natural Born Killers» που είχε γράψει ο ίδιος και τη χαρακτήρισε ως «πνευματικό διάδοχο» της ιστορίας. Τόνισε ότι οι χαρακτήρες των Χοακίν Φίνιξ και της Lady Gaga θυμίζουν το ζευγάρι των Mickey και Mallory από την ταινία του 1994 υπογραμμίζοντας ότι το σίκουελ προσφέρει την εκδοχή του «Natural Born Killers» που «ονειρευόταν να δει».

Αποθέωσε την ερμηνεία του Φοίνιξ ως «μια από τις καλύτερες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου» ενώ για τον Τοντ Φίλιπς είπε ότι σκηνοθέτησε την ταινία όπως θα την έκανε ο ίδιος ο Τζόκερ.

«Όλη η ιδέα, ακόμα και το ότι ξοδεύει τα χρήματα του στούντιο, το κάνει όπως θα το έκανε ο Τζόκερ. Ο Τοντ Φίλιπς είναι ο Τζόκερ» σημειώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταραντίνο προτιμά το σίκουελ από την ταινία του 2019 την οποία βρήκε «μονότονη» έως τη σκηνή που ο Τζόκερ του Χοακίν πυροβολεί ζωντανά στον αέρα τον παρουσιαστή του talk show το οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο σκηνοθέτης αποκάλεσε τη συγκεκριμένη ως «μία από τις καλύτερες σκηνές που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια». «Όλη η ταινία άξιζε τον κόπο γι' αυτή τη σκηνή» καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

