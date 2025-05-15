Απόψε στις 10 το βράδυ θα γίνει στη Βασιλεία της Ελβετίας ο Β’ ημιτελικός της Eurovision, με την Κλαυδία να ανεβαίνει στη σκηνή 7η για να ερμηνεύσει την «Αστερομάτα», αμέσως μετά την Αυστρία (από τα μεγάλα φαβορί) και το "Wasted love".

Τα polls του κοινού και των δημοσιογράφων - «Περνάει» στον τελικό η Ελλάδα

Χθες το μεσημέρι, το κοινό που παρακολούθησε μέσα από το στάδιο τη δεύτερη dress rehearsal «ψήφισε» ποια από τις 16 εμφανίσεις του δεύτερου ημιτελικού ήταν η αγαπημένη του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σήμερα, η Φινλανδία περνάει πρώτη στον τελικό, αφού συγκέντρωσε το 20,2% των ψήφων, αφήνοντας την Αυστρία στη 2η θέση, με 20% των ψήφων.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αυστραλία με 7,5% (κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη, σύμφωνα με το OGAE Greece).

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Μάλτα, Ισραήλ, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Δανία και – οριακά – η Ελλάδα.

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν ζωντανά την dress rehearsal ψήφισαν την Ελλάδα μέσα στις 5 συμμετοχές που πιστεύουν ότι είχαν την καλύτερη πρόβα το μεσημέρι.

Η Ελλάδα κατετάγη στην 4η θέση με 26 βαθμούς από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, μόλις 2 βαθμούς πίσω από το μεγάλο φαβορί της Αυστρίας.

Τι δείχνουν τα στοιχήματα πριν τον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision - Η θέση της Ελλάδας

Αντίθετα, με τη γνώμη του κοινού και των δημοσιογράφων, οι στοιχηματικές αποδόσεις μετά τις δύο γενικές πρόβες που πραγματοποιήθηκαν χθες, δίνουν για απόψε στην πρώτη θέση το Ισραήλ και την Ελλάδα στην 8η θέση, προκρίνοντας την Κλαυδία στον τελικό.

