Πέγκυ Ζήνα: Το Μαρινάκι δεν έχει ενσωματωθεί στην ελληνική showbiz - Θα συνηθίσει…

Στο Eurovision party του Shamone βρέθηκε η Πέγκυ Ζήνα και υπερασπίστηκε τόσο τη φετινή ελληνική συμμετοχή όσο και τη Μαρίνα Σάττι και τη δυσφορία της με τους δημοσιογράφους που την κυνηγούν.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μας εκπροσωπεί μια πολύ καλή τραγουδίστρια σαν την Κλαυδία και μου άρεσε πολύ και το σκηνικο΄ του Φωκά. Παρακολούθησα αυτά που λέγονται στις εκπομπές ότι μπορει΄ να μην κάνει για Eurovision. Πολλή φασαρία! Και να μην κάνει, δεν τρέχει τίποτα» είπε για την ελληνική συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό.

«Έχω καταλάβει ότι το Μαρινάκι δεν μπορεί να ενσωματωθεί με την ελληνική showbiz. Δεν μπορεί να χωνέψει ότι θα έρχονται δημοσιογράφοι εκεί που δεν τους θέλουμε, θα μας ρωτάνε πάντα πράγματα που μπορεί να μην θέλουμε. Αν θέλεις να είσαι επώνυμος με αγάπη όλα θα ξεπεραστούν, γιατί κάνουμε μια δουλειά που είστε έμμεσοι συνεργάτες μας και πρέπει να το σεβαστώ. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει ερωτήσεις άβολες ή δεν έχουν διαστρεβλώσει απαντήσεις μου. Νομίζω ότι και το Μαρινάκι δεν έχει κακή πρόθεση, είναι μέχρι να συνηθίσει!» είπε για τη Μαρίνα Σάττι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.