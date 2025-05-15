Ο παλμός της παγκόσμιας μουσικής σκηνής χτυπά στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου ξεκίνησε ο 69ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2025. Τα φαβορί επιβεβαιώθηκαν στον Α’ ημιτελικό, που επιφύλαξε μια δυσάρεστη έκπληξη με τον αποκλεισμό της Κύπρου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στoν σημερινό Β’ ημιτελικό, όπου θα εμφανιστεί η Κλαυδία με την «Αστερομάτα».

Τα αποτελέσματα του πρώτου ημιτελικού ανέδειξαν δέκα χώρες που εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, εντυπωσιακές εμφανίσεις και εκπλήξεις.

«Ήταν φανταστικά. Το κοινό της Eurovision μας έδωσε όλη την αγάπη και την υποστήριξή του και μπορούσαμε να ακούσουμε ότι τραγουδούσαν μαζί μας. Ήταν πραγματικά ότι θα μπορούσε να ονειρευτεί κανείς» είπαν οι εκπρόσωποι της Σουηδίας.

«Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Εννοώ πως δουλέψαμε πολύ γι’ αυτό και αισθανόμαστε την υποστήριξη. Και βρισκόμαστε εδώ, στον τελικό» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Εσθονίας.

«Νιώθω φανταστικά. Όταν ανέβηκα στη σκηνή τις τελευταίες μέρες, αισθάνθηκα σαν να βιώνω μια συναυλία στο σπίτι μου. Το κοινό με ξεσήκωνε» ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελβετίας.

Πηγή: skai.gr

