Eurovision 2025: Διέρρευσε βίντεο με την Κλαυδία να φορά το άσπρο φόρεμα επί σκηνής - Καλή επιτυχία Ελλάδα!

Η τελευταία πρόβα της Κλαυδίας για τη Eurovision 2025 έγινε θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις φωτογραφίες να κυκλοφορούν ευρέως και να αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή σκηνική ανατροπή. Η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Αστερομάτα» επιφύλασσε μια έκπληξη στο φινάλε, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη.

Καθ’ όλη, σχεδόν, τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Κλαυδία φοράει ένα μαύρο φόρεμα, ωστόσο λίγο πριν από το τέλος, τα φώτα χαμηλώνουν και μέσα σε δευτερόλεπτα αλλάζει σε λευκό, δημιουργώντας ένα δυνατό οπτικό και συμβολικό αποτέλεσμα. Η ξαφνική αυτή «μεταμόρφωση» ενθουσίασε το κοινό που παρακολούθησε την πρόβα στην Αρένα της Βασιλείας, το οποίο αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα.

Απόψε ο Β’ ημιτελικό

Μετά την ολοκλήρωση του Α' ημιτελικού και τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Eurovision 2025, τα βλέμματα στρέφονται στον αποψινό Β' ημιτελικό όπου θα διαγωνιστεί και η ελληνική αποστολή με την Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα».

Οι φίλοι της Eurovision θα έχουν τη δυνατότητα παρακολουθήσουν την ελληνική συμμετοχή από το κανάλι της ΕΡΤ στις 22:00.

Η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται στην 7η θέση του δεύτερου ημιτελικού, με ένα τραγούδι σε σύνθεση των Arcade και της ίδιας της Klavdia και στίχους από τους Arcade. Τη σκηνική επιμέλεια υπογράφει ο έμπειρος creative director, Φωκάς Ευαγγελινός.

Το τραγούδι αφηγείται μια βαθιά συναισθηματική ιστορία γύρω από τον αποχωρισμό, σε όλες του τις εκφάνσεις, ως μια προσωπική πορεία προς το φως. Το σκηνικό της ελληνικής εμφάνισης έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη δραματουργία του τραγουδιού.

Στον αποψινό ημιτελικό διαγωνίζονται συνολικά 16 χώρες, από τις οποίες οι 10 με την υψηλότερη βαθμολογία -βάσει αποκλειστικά της ψηφοφορίας του κοινού- θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών έχει ως εξής:

Αυστραλία

Μαυροβούνιο

Ιρλανδία

Λετονία

Αρμενία

Αυστρία

Ελλάδα

Λιθουανία

Μάλτα

Γεωργία

Δανία

Τσεχία

Λουξεμβούργο

Ισραήλ

Φινλανδία

Οι χώρες που έχουν ήδη προκριθεί από τον Α’ ημιτελικό είναι:

Νορβηγία

Αλβανία

Σουηδία

Ισλανδία

Ολλανδία

Πολωνία

Σαν Μαρίνο

Εσθονία

Πορτογαλία

Ουκρανία

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετέχουν 37 χώρες. Από αυτές, οι έξι περνούν απευθείας στον μεγάλο τελικό: οι «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και η διοργανώτρια χώρα, Ελβετία.

Οι τρεις απευθείας φιναλίστ που συμμετέχουν και ψηφίζουν στον Β’ ημιτελικό είναι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα, στον Α’ ημιτελικό συμμετείχαν η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελβετία. Το κοινό έχει φέτος τη δυνατότητα να ψηφίσει είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή SMS, είτε -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- online από την επίσημη πλατφόρμα www.esc.vote.

