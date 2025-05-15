Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στα Ιόνια Νησιά και σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τη Ζάκυνθο.

Ένα από τα πολυφωτογραφημένα αξιοθέατα της Ζακύνθου, το περίφημο ναυάγιο, έρχεται αντιμέτωπο με τη φθορά του χρόνου αλλά αντιστέκεται καθώς προγραμματίζονται έργα αποκατάστασης. Ποια είναι η ιστορία του ναυαγίου και τι προσδοκούν οι ντόπιοι για την παραλία που αγαπούν τόσο πολύ οι επισκέπτες;

Χελώνα καρέτα καρέτα: όμορφη αλλά και… αποφασιστική στη ζωή της. Επιλέγει να γεννήσει εκεί που γεννήθηκε, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά, όπου προστατεύεται.

Οι καρκινοπαθείς στη Ζάκυνθο δεν έχουν ογκολογική κλινική, ούτε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και υποχρεώνονται να ταξιδεύουν εκτός νησιού για τις χημειοθεραπείες τους. Η ταλαιπωρία καθώς και η οικονομική επιβάρυνση είναι μεγάλη ενώ αρωγός τους στον δύσκολο δρόμο τους αλλά και μια αγκαλιά με ανθρωπιά είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου.

Χωρίς δημοτικό κτηνιατρείο και καταφύγιο αδέσποτων, η φροντίδα των ζώων είναι υπόθεση εθελοντικών οργανώσεων. Ο φόρτος είναι τεράστιος για τους ανθρώπους που έχουν κάνει αποστολή της ζωής τους να σώζουν τις ζωές των τετράποδων.

Την τρυφερότητα της γυναικείας φωνής και τη συνθετότητα της γυναικείας φύσης απηχεί το συγκρότημα «White Muses» που με τη μουσική του μας οδηγεί στο αύριο, χωρίς όμως να ξεχνά τις ρίζες.

