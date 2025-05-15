Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε αποκλειστικά το μεσημέρι της Πέμπτης (15/5) η γιαγιά Κλαυδία, η οποία αποθέωσε την «Αστερομάτα» λίγες μόλις ώρες πριν τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου η εγγονή της θα διεκδικήσει μια θέση για την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Αρχικά, αναφέρθηκε στις μέρες που μάζευε όλα της τα παιδιά και τα 6 εγγόνια της και τους έλεγε ιστορίες από την προσφυγιά. «Ειδικά με την Κλαυδία μιλάγαμε πιο πολύ, γιατί ήταν μαζί μου εδώ στον Ασπρόπυργο. Μου έλεγε συνέχεια "γιαγιά, αν εγώ δεν κρατάω το μικρόφωνο να τραγουδήσω, δεν θα λέγω ότι έκανα κάτι". Από μικρή ήθελε να γίνει τραγουδίστρια, έχουμε φωτογραφία της 3 χρονών με μικρόφωνο».

«Στο σπίτι όποιος έρχεται, θα τους μαζεύω, είναι ανοιχτή η πόρτα. Έξω οι γείτονες θα βάζουν τηλεοράσεις και μετά θα βάλουν μουσική μέχρι τον ουρανό να παίξει όλη νύχτα», δήλωσε αμέσως μετά και προσέθεσε:

«Θέλω να σας πω, ξεριζωμός δεν ήταν μόνο τότε, τώρα είναι πιο πολύ. Ο κόσμος όλος είναι πρόσφυγες και αυτό το τραγούδι είναι για αυτήν την εποχή τώρα. Είμαι 80 χρονών τώρα, κάτι θα έχω μεταδώσει και στα παιδιά από τον Ποντιακό Ελληνισμό. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που αποκλείστηκε ο Κύπριος, φοβάμαι πάρα πολύ και έχω άγχος».

Μάλιστα, δεν έκρυψε την προτίμηση η εγγονή της να εμφανισθεί απόψε με μπούκλες, λέγοντας πως στο πλάι της Κλαυδίας βρίσκονται και οι δυο κόρες της μαζί με τον ανιψιό της. «Θέλω η ψυχή της να ησυχάζει, να επιτύχει αυτό που θέλει αυτό το παιδί».

