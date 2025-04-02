Αν και οι τάση της «Αστερομάτας», την Ελληνικής συμμετοχής στη φετινή Eurovision με την Κλαυδία ως ερμηνεύτρια στα στοιχήματα είναι ανοδικές η ίδια η τραγουδίστριας επιλέγει νε μη δώσει μεγάλη σημασία σε αυτά.

Η ίδια η Κλαυδία μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά εξήγησε ότι δεν πιστεύει ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και μέχρι ένα σημείο δεν έχει εντελώς άδικο αλλά δεν έχει κι εντελώς δίκιο. Γιατί αν δεν έπαιζαν ρόλο δεν θα βλέπαμε την τριάδα της Eurovision κάθε χρόνο να συμβαδίζει λίγο πολύ με τις τάσεις στα στοιχήματα.

Σίγουρα δημιουργούν μια δημοσίότητα κι ένα buzz γύρω από τα τραγούδια που παίζουν «ψηλά» και σίγουρα βοηθάνε στο να τα ακούσει περισσότερος κόσμος κι από περιέργεια κάποιες φορές αφήνοντας στα αζήτητα κάποια που δεν μπαίνουν ψηλά στα στοιχήματα. Ευχόμαστε να έχει εκείνη δίκιο, αν και διακρίναμε μια μικρή σύγχυση στα λεγόμενά της -αν παίζει ή δεν παίζει ρόλο η θέση εμμφάνισης πχ- που δικαιολογείται όμως από την έλλειψη εμπειρίας .

«Νιώθω ασφαλής με αυτό που έχουμε ετοιμάσει για τη Eurovision. Πιστεύω θα σας αρέσει, ελπίζω να σας αρέσει και όλα να πάνε καλά... Τα στοιχήματα δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Όλα κρίνονται στην εικόνα και στην ερμηνεία.

Είμαστε σε καλή θέση εμφάνισης, μ' αρέσει το νούμερο 7. Εύχομαι το νούμερο 7 να είναι το τυχερό μας. Ίσως η σειρά εμφάνισης να μην παίζει σημαντικό ρόλο. Μετράει το τραγούδι, η παρουσία και η ερμηνεία.

Δεν θα κάνουμε promo tour, χρειαζόμαστε και λίγη ξεκούραση. Είναι τιμητικό που με επέλεξε ο ελληνικός λαός για τη Eurovision με το συγκεκριμένο τραγούδι», είπε αρχικά η Klavdia.

Ενώ στη συνέχεια απάντησε και για τον Νίκο Μουρατίδη, που σχολίασε τη συμμετοχή μας στην Eurovision στο «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη λέγοντας: «πού πας με τη γενοκτονία των Ποντίων στο γκέι πάρτι;»:

«Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, απλά μπορούμε να εκφραζόμαστε πιο κομψά. Κι εγώ έχω διαφορετική άποψη για κάποια πράγματα, αλλά πάντα προσπαθώ να είμαι ευγενική. Δεν με επηρέασε το σχόλιο, το είδα χιουμοριστικά».

