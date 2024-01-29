Ella Hunt: Θα υποδυθεί τη Gilda Radner στην ταινία «SNL 1975»

Η Έλλα Χαντ θα υποδυθεί την Γκίλντα Ράντνερ στην ταινία «SNL 1975» για το αμερικανικό σόου Saturday Night Live.

Σύμφωνα με το Deadline, η Έλλα Χαντ επιλέχθηκε για τον ρόλο στην ταινία που βασίζεται στην αληθινή ιστορία για την πρώτη βραδινή εκπομπή Saturday Night Live τον Οκτώβριο του 1975.

‘SNL 1975’ Movie Finds Its Jane Curtin, Laraine Newman & Gilda Radner https://t.co/bmp0Ty36J0 pic.twitter.com/fYRv7TLOti — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 26, 2024

Η Έμιλι Φερν θα ενσαρκώσει τη Λαρέιν Νιούμαν και η Κιμ Ματούλα θα εμφανιστεί ως Τζέιν Κέρτιν.

Ο Τζέισον Ράιτμαν θα σκηνοθετήσει από σενάριο που έγραψε μαζί με τον Γκιλ Κέναν, βασισμένο σε συνεντεύξεις που έδωσαν οι συντελεστές του σόου, το καστ, το συνεργείο, οι παραγωγοί και οι σεναριογράφοι του Saturday Night Live.

«Στις 11 Οκτωβρίου 1975, ένας θυελλώδης θίασος νέων κωμικών και συγγραφέων άλλαξε για πάντα την τηλεόραση. Το "SNL 1975" είναι η αληθινή ιστορία του τι συνέβη στα παρασκήνια εκείνο το βράδυ, τις στιγμές που προηγήθηκαν της πρώτης μετάδοσης του SNL από το NBC. Απεικονίζει το χάος και τη μαγεία μιας επανάστασης, μετρώντας αντίστροφα τα λεπτά σε πραγματικό χρόνο μέχρι τις περιβόητες λέξεις, "Ζωντανά από τη Νέα Υόρκη, είναι Σάββατο Βράδυ!"», αναφέρει το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.