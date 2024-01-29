Η Χριστίνα Κοντοβά είναι η guest κριτής στη σημερινή, δεύτερη μέρα της εβδομάδας τελικού του My Style Rocks!

Δείτε το trailer:

Η σχεδιάστρια μόδας παίρνει θέση δίπλα στην κριτική επιτροπή για να αξιολογήσει τις εμφανίσεις των επτά φιναλίστ που σήμερα πρέπει να φέρουν looks με κυρίαρχο στοιχείο, το καρό.

Σε μία εβδομάδα όπου κάθε βαθμός μετράει, οι χαμηλές και αυστηρές βαθμολογίες από την πλευρά των διαγωνιζόμενων γίνονται αφορμή για εντάσεις. Υπάρχουν fashionistas που δίνουν σκόπιμα χαμηλή βαθμολογία;

Πηγή: skai.gr

