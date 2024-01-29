Λογαριασμός
My Style Rocks: «Φουλ του καρό» με guest κριτή την Χριστίνα Κοντοβά - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Η Χριστίνα Κοντοβά είναι η guest κριτής στη σημερινή, δεύτερη μέρα της εβδομάδας τελικού του My Style Rocks!

Δείτε το trailer:

Η σχεδιάστρια μόδας παίρνει θέση δίπλα στην κριτική επιτροπή για να αξιολογήσει τις εμφανίσεις των επτά φιναλίστ που σήμερα πρέπει να φέρουν looks με κυρίαρχο στοιχείο, το καρό.

mystyle

Σε μία εβδομάδα όπου κάθε βαθμός μετράει, οι χαμηλές και αυστηρές βαθμολογίες από την πλευρά των διαγωνιζόμενων γίνονται αφορμή για εντάσεις. Υπάρχουν fashionistas που δίνουν σκόπιμα χαμηλή βαθμολογία;

mystyle

mystyle

mystyle

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
