Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται για ακόμα μία εβδομάδα τους υποψήφιους Μονομάχους που είναι έτοιμοι να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες, να διασκεδάσουν, να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους αντιμετωπίζοντας 100 αντιπάλους, μα πάνω από όλα να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ.

Σήμερα, ο Σπύρος Φραγκισκάτος από τη θέση 29 κάθεται στη θέση του Μονομάχου. Είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο και έχει μία εξαιρετική πορεία, γεγονός που αποδεικνύεται από τη χρήση των βοηθειών που κάνει. Σύντομα όμως, τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν.

Ο Λευτέρης Συναπίδης από τη θέση 32, είναι ο επόμενος τυχερός Μονομάχος. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, εκφράζει ένα μεγάλο παράπονο στον Χρήστο Φερεντίνο.

