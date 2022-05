Τα τελευταία γυρίσματα της δημοφιλούς εκπομπής της πραγματοποίησε την Παρασκευή η Ελέν ντε Τζένερις, βάζοντας τέλος σε ένα τοκ σόου που παιζόταν από το 2003.

Συγκινημένη η παρουσιάστρια έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι «σήμερα μαγνητοσκοπήσαμε το τελευταίο επεισόδιο του «The Ellen Show» που προβάλλεται στις 26 Μαΐου».

Μετά από 3.200 επεισόδια και 19 τηλεοπτικές σεζόν, η Έλεν ντε Τζένερις δεν πρόκειται να ασχοληθεί άμεσα με κάποιο μεγάλο πρότζεκτ - παρόλο που έχει «μια απίστευτη προσφορά» εδώ και μήνες. Αντιθέτως, θα ακολουθήσει τη συμβουλή της φίλης της Όπρα Γουίνφρεϊ να πάρει χρόνο «για να καθίσει και να σκεφτεί», αν και παραδέχεται ότι δεν είναι πολύ καλή σε αυτό.

«Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη συμβουλή της, η οποία είναι: "Μην κάνεις τίποτα για ένα χρόνο. Δεν έχει σημασία πόσο καλή είναι η προσφορά, απλά κάτσε για ένα χρόνο"», δήλωσε η Έλεν σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter. «Και θα σας πω ότι έχω μια απίστευτη προσφορά αυτή τη στιγμή, την οποία στην πραγματικότητα είχα αρκετούς μήνες πριν τελειώσω με την εκπομπή. Είναι πραγματικά, πραγματικά δύσκολο να πω όχι και ζητάω να την καθυστερήσω γιατί πραγματικά προσπαθώ να κάτσω ακίνητη. Αυτό είναι το πρώτο μου αυτοεπιβαλλόμενο διάλειμμα. Το προηγούμενο δεν ήταν».

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν έχει σταματήσει να κλαίει από τη συγκίνηση για το φινάλε της εκπομπής.

