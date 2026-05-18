Έλα Λάνγκλεϊ-Κόντι Τζόνσον: Σάρωσαν στα βραβεία της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής

H Έλα Λάνγκλεϊ κέρδισε και τα επτά τρόπαια για τα οποία ήταν υποψήφια στην τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής - ACM Awards την Κυριακή, στο MGM Grand Garden Arena, στο Λας Βέγκας. Το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, ωστόσο, παρέλαβε ο Κόντι Τζόνσον, ο οποίος τιμήθηκε με το πολυπόθητο τρόπαιο του Ψυχαγωγού της Χρονιάς.

O Τζόνσον απέσπασε επίσης το βραβείο του Καλύτερου Άνδρα Τραγουδιστή. Η μουσική «είναι το μεγαλύτερο φάρμακο που έχει εισαχθεί ποτέ στον πλανήτη Γη» είπε ο Τζόνσον παραλαμβάνοντας το βραβείο του Ψυχαγωγού της Χρονιάς. Ωστόσο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του βυθισμένο στον χώρο, ο Τζόνσον είπε: «Όταν γυρίζω σπίτι, παίρνω το τηλέφωνό μου και το γυρίζω αναποδογυρίζω. Όταν γυρίζω σπίτι, είμαι σύζυγος, είμαι πατέρας, είμαι κτηνοτρόφος» ανέφερε.

Η Έλα Λάνγκλεϊ κέρδισε βραβεία στις κατηγορίες Γυναίκας Τραγουδίστριας της Χρονιάς, Τραγουδοποιός της Χρονιάς, Καλύτερου Single της Χρονιάς και Καλύτερου Τραγουδιού της Χρονιάς για το "Choosin' Texas", και του Μουσικού Γεγονότος της Χρονιάς για την εμφάνισή της στο «Don't Mind if I Do» του Ράιλι Γκριν.

Παρ' όλο που ανέβηκε πολλές φορές στο βάθρο, η Λάνγκλεϊ δάκρυσε και αρχικά δεν μπορούσε να μιλήσει όταν παρέλαβε το τελευταίο της βραβείο της βραδιάς, Γυναίκας Τραγουδίστριας της Χρονιάς. «Προσπαθώ να πω κάτι αλλά δεν μπορώ» παραδέχτηκε. «Ευχαριστώ τις γυναίκες σε αυτή την κατηγορία, τις γυναίκες σε αυτή τη ζωή... Είχα μια περίεργη μέρα» σημείωσε.

Ο Πάρκερ ΜακΚόλουμ κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για τον ομότιλο LP του. Η Σάνια Τουέιν ήταν για πρώτη φορά παρουσιάστρια της τελετής απονομής των ACMs, τα οποία γιόρτασαν την 61η επέτειό τους με την επιστροφή τους στην έδρα στο Λας Βέγκας, η οποία βρισκόταν εδώ και τρία χρόνια στο Τέξας.

Πηγή: skai.gr

