Eurovision 2026: Η Βουλγαρία ζει στον ρυθμό του «Bangaranga» μετά τον θρίαμβο της Dara

Ιστορικές στιγμές ζει η Βουλγαρία μετά την νίκη της Dara στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Εκατοντάδες θαυμαστές κατέκλυσαν τη Σόφια για να αποθεώσουν την τραγουδίστρια κατά την επιστροφή της από τη Βιέννη, όπου το τραγούδι της με τίτλο «Bangaranga» εξελίχθηκε σε μια απροσδόκητη επιτυχία που κατέκτησε την Ευρώπη.

«Η Dara είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Βουλγαρία μπορεί να κερδίζει» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ αναφερόμενος στην κατά κόσμον Νταρίνα Νικολάεβα Γιότοβα.

Ο ίδιος εξήρε «τη νεαρή καλλιτέχνιδα η οποία, χάρη στο ταλέντο και τον επαγγελματισμό της, κατάφερε να ξεπεράσει όλες τις πολυπλοκότητες και τις προκαταλήψεις που περιβάλλουν τη διαδικασία της ψηφοφορίας».

Σύμφωνα με τον Guardian, το «Bangaranga» συγκέντρωσε 516 βαθμούς, καταφέρνοντας να κερδίσει τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting, κάτι που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είχε να συμβεί από το Κίεβο το 2017. Το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το τραγούδι «Michelle» απέσπασε τη δεύτερη θέση με 343 βαθμούς, ενώ η Ρουμανία βρέθηκε στην τρίτη θέση με 296 βαθμούς. Στον αντίποδα, το Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι «Ein, Zwei, Drei» από τον Sam Battle κατέληξε στην 25η και τελευταία θέση της κατάταξης με μόλις ένα βαθμό.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας χαρακτήρισε την Dara ως τη σπουδαιότερη νεαρή πρέσβειρα της χώρας και ως απόδειξη ότι «το ταλέντο, το θάρρος και η σκληρή δουλειά» πάντα ανταμείβονται.

Στο ίδιο κλίμα, η Ίνα Ντόμπρεβα, η πρώην καθηγήτρια υποκριτικής της Dara στη γενέτειρά της τη Βάρνα, δήλωσε ενθουσιασμένη για την άλλοτε μαθήτριά της, τονίζοντας ότι άξιζε απόλυτα τη νίκη. Αυτή η πρωτιά, σημείωσε, ήταν μια άκρως απαραίτητη αχτίδα ελπίδας σε μια ταραχώδη περίοδο για τη χώρα. «Οι Βούλγαροι χρειάζονταν μια τέτοια στιγμή για να νιώσουν ενωμένοι μέσα από κάτι θετικό» συμπλήρωσε.

Η 27χρονη ποπ τραγουδίστρια δήλωσε πως το «Bangaranga» εκφράζει «μια ήσυχη πίστη ότι όλα θα πάνε καλά» σε έναν κόσμο γεμάτο αναταράξεις. Όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσαμε να νικήσουμε...το να εισπράττουμε τόση αγάπη απόψε, τόσο από τις κριτικές επιτροπές όσο και από το κοινό, μοιάζει με όνειρο. Δεν ξέρω αν κοιμάμαι ή αν όλο αυτό είναι πραγματικότητα».

Η χώρα φαίνεται ήδη να στρέφει το βλέμμα της στη διοργάνωση του 2027. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της δημόσιας τηλεόρασης BNT, οι δήμαρχοι της Σόφιας και του Μπουργκάς εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για τη φιλοξενία του 71ου Διαγωνισμού της Eurovision.

Πηγή: skai.gr

