Εξώδικο από τη Μαρίνα Σάττι στον συνθέτη που την κατηγόρησε για αντιγραφή

Ήταν στις αρχές Ιουλίου όταν έγινε γνωστό πως ο συνθέτης Μιλτιάδης Κασσάρας έχει αποστείλει εξώδικο στη Μαρίνα Σάττι και τη δισκογραφική της εταιρεία.

Σε αυτό αμφισβητούσε την «πατρότητα» της σύνθεσης του τραγουδιού «Αχ Θάλασσα» το οποίο όπως ανέγραφε έχει αντιγραφεί από δική του σύνθεση με τον ίδιο τίτλο «Θάλασσα, αχ θάλασσα» που υπάρχει σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Δεκέμβριο του 2023. Δηλαδή έξι μήνες πριν από την κυκλοφορία του επίμαχου τραγουδιού της Μαρίνας Σάττι.

Τότε είχε βγει στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού ο δικηγόρος του, Γιάννης Νισύριος λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο πελάτης μου θέλει να αποκατασταθεί η πραγματικότητα και ελπίζουμε να μη φτάσουμε στα άκρα. Ο κ. Κασσάρας είναι συνθέτης μεγάλου βεληνεκούς, γιος του Σαράντη Κασσάρα, του πιανίστα του Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε υποχρέωση να αποκαταστήσουμε τα πράγματα»

Σήμερα στην εκπομπή της Super Κατερίνα έγινε γνωστό πως και η Μαρίνα Σάττι αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο ανταπαντώντας με εξώδικο στον συνθέτη και αμφισβητώντας ότι έχει αντιγράψει οτιδήποτε και τον καλεί να σταματήσει να τη δυσφημεί.

