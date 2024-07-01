Περιπέτειες για τη Μαρίνα Σάττι και τη δισκογραφική της εταιρεία αφού λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της P.O.P γνωστός συνθέτης απέστειλε εξώδικο διεκδικώντας την «πατρότητα» ενός από τα τραγούδια του εν λόγω άλμπουμ.

Και όχι όποιο κι όποιο. Το «Αχ Θάλασσα» που είναι και το τραγούδι που η Μαρίνα έχει αφιερώσει στον πατέρα της που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγο πριν την Eurovision.

