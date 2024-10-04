Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα είναι μαζί πολλά χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα πανέμορφο αγοράκι τον Αλέξανδρο που λατρεύουν.

Και είναι από τα ζευγάρια που αγαπιούνται πολύ και το δείχνουν. Σήμερα ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ζηλεύει τη γυναίκα του, όχι μόνο για πραγματικά ζητήματα αλλά και για φανταστικά.

Μιλώντας στο Happy Day ο Γιώργος Χρανιώτης ανάμεσα σε άλλα είπε και το επικό:

«Δεν βλέπω ταινίες με τον Μπραντ Πιτ με τη σύζυγό μου γιατί ζηλεύω, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Είναι αυτός ο άντρας που είναι, οπότε όταν ακούω κάποιους ήχους από τη σύντροφό μου, που δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει στο μέσα της… ναι ζηλεύω και το αποφεύγω.

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βλέπει με τις φίλες της, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι μπροστά» πρόσθεσε ο Γιώργος Χρανιώτης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.