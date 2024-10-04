Tempting Fortune: Μια δύσκολη διαδρομή εξαντλεί τους ταξιδιώτες - Δείτε trailer

Η διαδρομή του αποψινού επεισοδίου είναι η πιο δύσκολη που έχουν περπατήσει, μέχρι στιγμής, οι ταξιδιώτες του Tempting Fortune. Ανηφορικά δύσβατα μονοπάτια, γεμάτα πέτρες, καταπονούν τους ήδη εξαντλημένους διαγωνιζόμενους. Η άρνηση κάποιων για βοήθεια στην ανάβαση προκαλεί την έκρηξη των υπολοίπων. Οι παίκτες, για άλλη μία φορά, χωρίζονται στα δύο, ακόμα και στην παρασκευή του φαγητού με τη Μαρί Ροζ να δηλώνει πως δεν θέλει καμία σχέση με την «αντίπαλη ομάδα» - ούτε καλημέρα από εδώ και στο εξής. Ο Χρήστος βγαίνει εκτός εαυτού…

Δείτε το trailer:

Τα χρήματα που ξοδεύονται καθημερινά για πειρασμούς είναι το κύριο θέμα συζήτησης ανάμεσα στους παίκτες και πολλοί υποστηρίζουν ότι κάποιοι έχουν ξεφύγει από τον αρχικό σκοπό τους.

Το αποψινό παιχνίδι έχει έπαθλο ένα χορταστικό γεύμα, που έχουν ανάγκη όλοι. Ποιος το κερδίζει και ποιοι άλλοι υποκύπτουν στη θέα ενός νόστιμου πιάτου;

Ένα γράμμα που βρίσκουν οι ταξιδιώτες, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, φέρνει την απόλυτη ανατροπή… Το ίδιο όμως, και η ανακοίνωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη, για το ποσό που έχει απομείνει. Οι υπολογισμοί αρχίζουν, το ίδιο και οι εντάσεις…

