My Style Rocks: Fashion show με 5 - Σήμερα στις 16:30 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η χθεσινή αντιπαράθεση της Σύλια με τη Μαρία αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στα παρασκήνια με τις διαγωνιζόμενες να «χωρίζονται» σε παρέες

My style

Καλεσμένες σε σόου εβδομάδας Μόδας είναι σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Κάθε πόλη έχει και διαφορετική αισθητική, «αέρα» και απαιτήσεις. Οι εικόνες που θα δημιουργήσουν θα πρέπει να είναι looks που θα φωτογραφηθούν και θα συζητηθούν.

Η χθεσινή αντιπαράθεση της Σύλια με τη Μαρία αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στα παρασκήνια με τις διαγωνιζόμενες να «χωρίζονται» σε παρέες…

Και η Σοφία όμως δεν έχει ξεπεράσει τον τρόπο που της μίλησε η Μαριάννα όσον αφορά τις γνώσεις που διαθέτει.

Μία διαγωνιζόμενη ενθουσιάζει τον Γιώργο Καράβα με το look της αποσπώντας το πρώτο «5» της σεζόν αλλά και μία πρόσκληση να τον συνοδεύσει σε fashion show!

Η Σοφία κινδυνεύει να βρεθεί εκτός θέματος όμως μπροστά στην κριτική επιτροπή την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη!

Δείτε το τρέιλερ:

