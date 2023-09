«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ρεκόρ νικών για τις ξαδέρφες και ένα ερωτευμένο ζευγάρι - Δείτε το trailer Ψυχαγωγία 14:54, 26.09.2023 linkedin

Στο σημερινό επεισόδιο, ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τα αήττητα κορίτσια για 7η συνεχόμενη φορά αλλά και το αντίπαλο ζευγάρι, τον Λάμπρο και τη Μαρίζα - Σήμερα στις 17.30, στον ΣΚΑΪ