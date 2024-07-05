Ed Sheeran: Θα βοηθήσει μαθητές να βελτιώσουν τις μουσικές τους δεξιότητες

Ο Εντ Σίραν αποκάλυψε ότι πρόκειται να κάνει ένα διάλειμμα από την ηχογράφηση του νέου του άλμπουμ για να ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλη τη χώρα.

Φιλοδοξεί να αυξήσει την χρηματοδότηση των μουσικών μαθημάτων στα σχολεία και βοηθήσει μαθητές να βελτιώσουν τις μουσικές τους δεξιότητες.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής έχει κατακτήσει την κορυφή των charts με επτά άλμπουμ με αποκορύφωμα το τρίτο του με τίτλο, «÷» (Divide) που έσπασε τα ρεκόρ το 2017 και έγινε ο εμπορικότερος καλλιτέχνης της χρονιάς.

«Ξεκίνησα να το κάνω στην κομητεία από την οποία κατάγομαι και τώρα προχωρώ σε εθνικό επίπεδο. Πλέον επισκέπτομαι, περισσότερα λύκεια που χρειάζονται πραγματικά οικονομική στήριξη για το μάθημα της μουσικής και μπορείτε να δείτε τι διαφορά κάνει», δήλωσε ο Σίραν στην Sun.

Στο παρελθόν ο διάσημος καλλιτέχνης έκανε γενναίες δωρεές στο παλιό του σχολείο, το Thomas Mills High στο Suffolk, όταν ενημερώθηκε το 2018 από τον δάσκαλο του για μείωση της χρηματοδότησης.

«Δεν είμαι ακαδημαϊκός, στον πραγματικό κόσμο θα με θεωρούσαν χαζό. Αλλά διακρίθηκα στη μουσική και για αυτό οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι καλός σε κάτι. Βρήκα ότι με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήμουν σε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο πραγματικά με ενθάρρυνε για την μουσική. Στην Αγγλία έχουν ουσιαστικά περικόψει τα κονδύλια για αυτό το μάθημα οπότε κάνω ό,τι μπορώ για να βρω χρήματα» συνέχισε ο σταρ.

«Νομίζω ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι καλύτερη σε αυτό», κατέληξε.

