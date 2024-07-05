Power of Love: Έτοιμοι για το πρώτο Gala- Απόψε στις 22.00 - Δείτε το trailer

Η πρώτη εβδομάδα στο Power of Love ολοκληρώνεται απόψε με ένα ξεχωριστό Gala! Αγόρια και κορίτσια φοράνε τα καλά τους και ετοιμάζονται για να κερδίσουν τις εντυπώσεις!

Εχθές οι πόρτες και των δύο σπιτιών άνοιξαν και όλοι είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν και να κάνουν παρέα μεταξύ τους. Ορισμένες παρέες όμως διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με τα πρώτα ζευγάρια που έχουμε δει…

Η ψηφοφορία για τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της εβδομάδας έδωσε την κονκάρδα στη Νίκη και τον Δημήτρη, ποιος όμως πήρε τις περισσότερες ψήφους και θα μπορέσει να προστατέψει απόψε το σπίτι του από μία ενδεχόμενη αποχώρηση;

Αγόρια και κορίτσια θα πρέπει να αποφασίσουν ποιο πρόσωπο είναι εκείνο που προτιμούν να αποχωρήσει από το Power of Love… Ποιο όνομα θα συγκεντρώσει τις περισσότερες καρδιές;

Η θετική ψηφοφορία όμως για το τηλεοπτικό κοινό συνεχίζεται και είναι δωρεάν στο http://poweroflove.tv .

Οι ψήφοι που συγκεντρώνονται εκεί δεν θα καθορίσουν μόνο τους νικητές του μεγάλου τελικού αλλά θα καθορίσουν και άλλες παραμέτρους στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό κοινό μπορεί να στέλνει τα γράμματα του στο poweroflove@skai.gr γνωρίζοντας πως μπορεί φτάσουν και στα χέρια των κοριτσιών και των αγοριών.

