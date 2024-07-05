Μαρία Σολωμού-Mente Fuerte: Η... τριλογία γκρίνιας στο TikTok για μια μηχανή και το «κράξιμο»

Μια ιδιαίτερη βραδιά, πλην όμως ιδιαίτερα αστεία φαίνεται πως είχαν η Μαρία Σολωμού και ο Mente Fuerte. Το εν λόγω ζευγάρι δεν είναι από τα συνηθισμένα. Το ακριβώς αντίθετο θα λέγαμε. Είναι unique.

Και η σχέση τους αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτούς τους χαρακτήρες τους. Ασυνήθιστοι, πρωτότυποι και πηγαία απολαυστικοί. Χθες το βράδυ, λοιπόν, ζούσαν το... δράμα τους. Που έχει και όνομα: μηχανή.

Ο λόγος για μια μηχανή που εμφάνισε εκείνος και την οποία η Μαρία δεν ήθελε. Κι όταν λέμε δεν ήθελε, άλλο να σας το λέμε κι άλλο να την ακούτε να του τα ψέλνει με τον δικό της -μοναδικό- τρόπο για το πού βρήκε τη μηχανή, αν είναι δική του, αν της λέει ψέμματα κλπ κλπ.

