Μία νέα αστυνομική τηλεοπτική σειρά με τίτλο «The Jetty», θα αρχίσει να προβάλλεται στο BBC στις 15 Ιουλίου. Πρόκειται για μία μίνι παραγωγή τεσσάρων επεισοδίων που εξετάζει τη σεξουαλική ηθική, την ηλικία συναίνεσης, τη χειραγώγηση, την ταυτότητα και τη μνήμη.

Πρωταγωνιστεί η πρώην ηθοποιός του «Doctor Who», Τζένα Κόλμαν και υποδύεται την ντετέκτιβ Ember Manning που ερευνά μια υπόθεση που απειλεί να ξετυλίξει τα νήματα του παρελθόντος της. «Μετά από μια πυρκαγιά που καταστρέφει ιδιοκτησία σε μια πόλη δίπλα στη λίμνη στο Lancashire της Αγγλίας, η Manning πρέπει να καταλάβει πώς αυτή συνδέεται με έναν δημοσιογράφο podcast που ερευνά μια υπόθεση εξαφάνισης και μια παράνομη σχέση μεταξύ ενός άνδρα στα είκοσί του και δύο ανήλικων κοριτσιών».

Συμπρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Άρτσι Ρενό, Ντέιβιντ Ατζάλα, Τομ Γκλιν-Κάρνεϊ και Μάθιου ΜακΝάλτι.

Το σενάριο του «The Jetty» υπογράφει η δημιουργός της σειράς Κατ Τζόουνς, σε σκηνοθεσία Μαριάλι Ρίβας, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Firebird Pictures.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.