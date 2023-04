Dead Ringers: Κυκλοφόρησε το trailer του νέου θρίλερ με πρωταγωνίστρια τη Rachel Weisz

Το Amazon Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ «Dead Ringers», στο οποίο πρωταγωνιστεί η Rachel Weisz σε διπλό ρόλο ως δίδυμες αδελφές.

Η σειρά είναι μια σύγχρονη αναπαράσταση της ταινίας του 1988 του David Cronenberg και θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Prime Video στις 21 Απριλίου σε περισσότερες από 240 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Στο «Dead Ringers», η Weisz υποδύεται τους διπλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους των Elliot και Beverly Mantle, δίδυμων αδελφών που μοιράζονται τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, των εραστών και της προθυμίας τους να ξεπεράσουν τα όρια της ιατρικής ηθικής για να φέρουν στο προσκήνιο τη γυναικεία υγειονομική περίθαλψη. Η σειρά διαθέτει ένα ταλαντούχο σύνολο ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένων των Britne Oldford, Poppy Liu, Michael Chernus, Jennifer Ehle και Emily Meade. Για τη σειρά έχουν προγραμματιστεί έξι επεισόδια.

