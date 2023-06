David Corenswet: Αυτός θα είναι ο νέος Superman – Η Rachel Brosnahan θα υποδυθεί τη «Λόις Λέιν»

Ο Aμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Κόνσγουετ θα είναι ο επόμενος Σούπερμαν στην νέα ταινία του Τζέιμς Γκαν. Μαζί του ως «Λόις Λέιν» η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, Ρέιτσελ Μπρόσναχαν.

Οι δύο ηθοποιοί ήταν ανάμεσα στους έξι ηθοποιούς που διεκδίκησαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις προσωπικές δοκιμαστικές προβολές που έγιναν παρουσία των δύο επικεφαλής των DC Studios Πίτερ Σαφράν και Τζέιμς Γκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Κόρενσγουετ o oποίος γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1993 στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές του Ράιαν Μέρφι του Netflix «The Politician» και «Hollywood». Στην ταινία θα υποδυθεί τον νεαρό δημοσιογράφο Κλαρκ Κεντ της εφημερίδας «The Daily Planet» με συνεργάτη την βραβευμένη ηθοποιό.

