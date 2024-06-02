Βόλος: Κυβερνητικό κλιμάκο άκουσε τα προβλήματα των αγροτών της Μαγνησίας

Oλοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της περιοδείας στη Θεσσαλία του κυβερνητικού κλιμακίου με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη που συμμετείχε σε σύσκεψη στην Αγριά Βόλου για τον πρωτογενή τομέα Πηλίου με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στρατάκο και τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκώρο παρουσία δημάρχων της περιοχής, αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτών.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο συζήτησε όλα τα θέματα που αφορούν τις καλλιέργειες, τις αποζημιώσεις, αλλά και την προοπτική του πρωτογενούς τομέα, ενώ έγινε και ειδικότερη συζήτηση για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του σχεδίου, τον οδικό χάρτη που αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, τις πολιτικές της κυβέρνησης από το 2019 για τη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού, αλλά και το πλαίσιο των προτάσεων για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Επίσης τόνισε τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης με την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να μένουν οι άνθρωποι στον τόπο με τις οικογένειές τους και να μπορεί να ζει ο καθένας με αξιοπρέπεια στον τόπο που επιθυμεί και επιλέγει.

Μιλώντας ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη σύσκεψη ανέφερε ότι «πρόκειται για μια συνάντηση που αφορά τον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας και δη της Μαγνησίας και του Πηλίου. Μία διευρυμένη συνάντηση με αγρότες της περιοχής τόσο για την πορεία στήριξης μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, όσο και για δομικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα του Πηλίου. Για την κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό και είμαστε σε στενή συνεργασία και στηρίζουμε τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα. Το κάναμε μέχρι τώρα ,και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και πριν τη φυσική καταστροφή ,αλλά και κυρίως μετά, δίνοντας λύσεις και σε δομικά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα του Πηλίου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της περιοχής».

O υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος εξειδικεύοντας τόνισε μεταξύ άλλων προς τους παριστάμενους εκπροσώπους των αγροτών και κτηνοτρόφων του Πηλίου ότι «Στόχος μέσα στο καλοκαίρι είναι να καταβληθεί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού κόσμου το 50% της αρωγής κι από εκεί και πέρα, να καταβάλουμε και το υπόλοιπο ποσοστό ώστε να ολοκληρωθεί η αρωγή η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 ευρώ ανάλογα με τις ζημιές στο κεφάλαιο και στον εξοπλισμό».

Μετά την Αγριά και τα προβλήματα των αγροτών του Πηλίου, το κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετείχε σε εκδήλωση στον Αλμυρό Βόλου με θέμα ανάπτυξης «η επόμενη μέρα για τη Θεσσαλία και την Ευρωπαική Ενωση»,όπου ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης, ανέφερε ότι «η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο και αυτό το κεκτημένο πρέπει να διαφυλαχθεί με σεμνότητα και οι πολίτες ανεξαρτήτως κομματικής ταύτισης αναγνωρίζουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη την διαπραγματευτική ικανότητα και το απαραίτητο πολιτικό κεφάλαιο προκειμένου να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα. Δύο κίνδυνοι ελλοχεύουν για την χώρα λίγες μέρες πριν τις εκλογές ο εφησυχασμός και η αποχή, αλλά και η αναβίωση του λαϊκισμού».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέχεια και αφού παρουσίασε μια σύνοψη των πεπραγμένων της κυβέρνησης, αλλά και των προτεραιοτήτων για την επόμενη μέρα, επεσήμανε προς τους παρευρισκόμενους ότι «αυτή περνάει μέσα από τον ευρωπαϊκό δρόμο και είναι πολύ σημαντικό να μην γυρίσει η χώρα πίσω, αλλά να κινηθούμε γρήγορα μπροστά για να πετύχουμε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση με τις προηγούμενες ευρωπαϊκές χώρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.