Δέκα λόγοι για να ψηφίσεις στις ευρωεκλογές

Την προσεχή Κυριακή εκλέγουμε εκπροσώπους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας αφορά το θέμα; Χωρίς κομματικές παρωπίδες, ιδού 10 λόγοι για να ψηφίσεις.

1.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ανίσχυρο και διακοσμητικό όργανο, όπως ήταν παλαιότερα. Δεν μπορεί βέβαια να περάσει ό,τι νόμο θέλει, γιατί μόνο η Κομισιόν έχει «δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας». Μπορεί όμως να σταματήσει ό,τι νόμο θέλει. Επιπλέον, μπορεί να αλλάξει νόμους με τις αμέτρητες τροπολογίες του.



2.Πολλές ελευθερίες και δικαιώματα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, από το πρόγραμμα «Εράσμους» μέχρι το δωρεάν roaming εντός ΕΕ, οφείλονται εν μέρει έστω στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν ξαφνικά στερηθούμε αυτές τις ελευθερίες, τότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμες είναι. Έχει τύχει να πληρώσεις roaming για την Ελβετία ή την Τουρκία; Οδυνηρή εμπειρία…

Κριτική και έλεγχος στις Βρυξέλλες

3.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ελέγχει» την Κομισιόν και τις εθνικές κυβερνήσεις. Άρα, αν σε ενδιαφέρει, από τις συζητήσεις που γίνονται εκεί μαθαίνεις πολλά πράγματα, που ποτέ δεν θα σου αποκάλυπταν η Κομισιόν και οι εθνικές κυβερνήσεις. Γιατί δεν τους συμφέρει.



4. No taxation without representation. Ίσως δεν το γνωρίζεις, αλλά ήδη πληρώνεις φόρους για την ΕΕ μέσω των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και των εθνικών συνεισφορών στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δεν θέλεις να έχεις λόγο για το πού πηγαίνουν τα χρήματά σου;



5.Πολλοί από όσους παλαιότερα ήταν κατά της ΕΕ, τώρα αποδέχονται και αξιοποιούν θεσμούς της ΕΕ. Κάποια αριστερά κόμματα λένε ότι η μάχη για μία άλλη Ευρώπη γίνεται μέσα στην Ευρώπη, όχι έξω από αυτή. Αλλά και εθνικιστικά κόμματα δίνουν σημασία στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί εκεί αρχίζουν «να ξηλώνουν το πουλόβερ» της Ευρώπης. Ποια είναι η δική σου θέση σε όλα αυτά;



6.Σε εξοργίζει η υποψηφιότητα των «κομματικών μαϊντανών» και των σελέμπριτις; Ψηφίζοντας μπορεί να την αποτρέψεις (αλλά μπορεί και όχι, η αλήθεια είναι αυτή). Αν θέλουμε να αναδείξουμε τους άξιους, ας τους προτιμήσουμε. Δεν είναι βέβαιο ότι θα βγουν αν τους ψηφίσουμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα βγουν, αν δεν τους ψηφίσουμε.

Ας επιλέξουμε τους καλύτερους

7.Η Ελλάδα έχει λίγους ευρωβουλευτές. Μόλις 21, επί συνόλου άνω των 700. Ένας λόγος παραπάνω για να επιλέγουμε με προσοχή τους καλύτερους. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάνε για τουρισμό και ότι θα «βγάλουν τα λεφτά τους» (10.075,18 ευρώ μεικτά τον μήνα).



8.Κάποτε έλεγαν ότι η Ευρωβουλή είναι απλώς μία «χρυσή αποστρατεία» πριν τη σύνταξη, αλλά αυτό δεν ισχύει πια. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Πολλά μεγάλα ονόματα πέρασαν από το «φυτώριο» του Ευρωκοινοβουλίου πριν αναλάβουν υψηλότερα αξιώματα: Σιράκ, Σαρκοζί, Μερτς, Μπορέλ, Ντι Ρούπο, Ταγιάνι, Σαλβίνι, Πλένκοβιτς. Δεν θέλεις να έχεις λόγο για το πολιτικό προσωπικό του μέλλοντος;



9.Έχεις ακούσει ότι η ΕΕ είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας και δεν θέλεις να το «ενισχύσεις» με την ψήφο σου; Πάντως η γλώσσα των αριθμών μας λέει ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν απασχολεί 33.000 μόνιμους υπαλλήλους, δηλαδή περίπου όσους και ο …Δήμος των Παρισίων.



10.Ίσως πιστεύεις ότι η δική σου «φωνή της λογικής» δεν θα εισακουστεί, άρα δεν έχει νόημα να ψηφίσεις. Σκέψου όμως: Αυτό σημαίνει ότι αφήνεις τους άλλους να ψηφίζουν για σένα. Διότι, σε αντίθεση με τη δική σου «φωνή της λογικής», η δική τους φωνή θα καταγραφεί, όσο παράλογη κι αν είναι.





