Ο Dada αποχώρησε την Κυριακή από το σπίτι του BIG BROTHER και η παρέα του δέχτηκε μεγάλο πλήγμα. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες μετά από αυτή την αποχώρηση;

Η Φένια είναι εκείνη που δείχνει να έχει επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την απουσία του Dada.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη απολαμβάνει ιδιαίτερα την παραμονή της, αλλά συνεχίζει την ανοιχτή κόντρα με τη Ζωή Ασουμανάκη, τη Φένια Νικολαΐδη και τον KAS. Το σπίτι είναι ξεκάθαρα χωρισμένο στα δύο, με την παρέα των τριών να έχει σημειώσει τις περισσότερες απώλειες.

Η συσπείρωση που δείχνουν οι υπόλοιποι συγκάτοικοι και η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο παρέες έχουν δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα εκρηκτική, με αδιάκοπες ειρωνείες και συνεχείς καυγάδες.

Το σπίτι όμως χρειάζεται ένα νέο αρχηγό και η αποψινή δοκιμασία φέρνει τους συγκάτοικους σε ένα σκοτεινό δωμάτιο γεμάτο μπαλόνια. Χωρισμένοι σε δυάδες θα πρέπει να σκάσουν τα μπαλόνια και να βρουν τα δύο χαρτάκια που οδηγούν στην αρχηγία. Ποιοι δύο θα καταφέρουν να βρεθούν στην πλεονεκτική θέση του αρχηγού και να κάνουν δικό τους το δωμάτιο;

Πηγή: skai.gr

