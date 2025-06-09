Ο Dada, ο συγκάτοικος με τον vegan προσανατολισμό, ήταν εκείνος που αποχώρησε από το BIG BROTHER την Κυριακή 8 Ιουνίου.

Στο 7ο live ο Πέτρος Λαγούτης υποδέχτηκε στο πλατό τον Δημήτρη Πυργίδη και τον Γιάννη Λορένζο Κύρτση. Οι δύο άντρες ήρθαν με φόρα από Θεσσαλονίκη και έδωσαν τις δικές τους συμβουλές στους συγκάτοικους.

Η εβδομάδα που προηγήθηκε ήταν γεμάτη εντάσεις με το σπίτι να έχει χωριστεί στα δύο. Το φαγητό αποτέλεσε ένα βασικό σημείο για τις διενέξεις, ωστόσο για κάποιους ήταν μόνο η αφορμή.

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση είχαν τη δυνατότητα να δουν video από δικούς τους ανθρώπους. Ο Νίκος Ζαφειράκης, παρότι με την κατάκτηση του veto δεν ήταν υποψήφιος, παρακολούθησε συγκινημένος ένα αντίστοιχο video.

Η Χριστίνα Παπαδέλη και ο KAS είναι χρόνια φίλοι, ωστόσο μέσα στο σπίτι δεν φαίνονται να είναι τόσο κοντά. Με τη βοήθεια του Γιώργου Λάγιου, οι δύο συγκάτοικοι συζήτησαν για τη φιλία τους και αποδείχτηκε πως μέσα σε αυτή τη νέα συνθήκη, ίσως δεν λένε όλα όσα σκέφτονται ο ένας στον άλλο.

Ο φάκελος με τα αποτελέσματα έφτασε στο πλατό και ο Πέτρος Λαγούτης ανακοίνωσε το όνομα του Dada ως του συγκάτοικου που αποχωρεί από το σπίτι. Ο 36χρονος από την Ιταλία ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε υποψήφιος, παραδέχτηκε πως είναι στεναχωρημένος με την αποχώρησή του αλλά δήλωσε πως έκανε ό,τι μπορούσε!

Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος είδαμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις στο σπίτι του BIG BROTHER που μας προϊδεάζουν για όσα θα παρακολουθήσουμε την Τρίτη 10 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ. Οι εξελίξεις δεν σταματούν και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο χρόνο που συμβαίνουν μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και στο ΣΚΑΪ HYBRID!

