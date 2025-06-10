12 χρόνια Αταίριαστοι με επική ατάκα Κούτρα: «Οι γυναίκες πληρώνουν για να λείπουμε περισσότερο»

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος κλείνουν 12 ολόκληρα χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ ως Αταίριαστοι και η κάμερα του Πρωινού Σουσού έστησε καρτέρι για να τους μιλήσει.

Ο Γιάννης Ντσούνος φειδωλός πάντα στις δηλώσεις του είπε: «Είναι η 12η χρονιά μας. Για τον Γιώργο Παπαδάκη σεβασμός. Όλα καλά και για το Η Ελλάδα ψηφίζει».

Ο Χρήστος Κούτρας από την άλλη ήταν πιο ομιλητικός και πάντα με αιχμηρό χιούμορ:

«Εμείς δουλεύουμε μέχρι τέλος Ιουλίου, τι είμαστε, ψυχαγωγία; Δεν έχουμε κανονίσει τίποτα για διακοπές. Του έχω πει του Ντσούνου να μην μιλάει. Συνεχίζουμε κανονικά το παιχνίδι. Καινούργια εμπειρία, όλα καλά. Θα δούμε για το 7/7. Παράπονα δεν γίνονται στο σπίτι, οι γυναίκες πληρώνουν για να λείπουμε περισσότερο! Κάτσε, ανακοινώθηκε η κ. Στεφανίδου; Άσε να ανακοινωθεί πρώτα! Κάποιοι έρχονται και κάποιοι φεύγουν!» είπε.

