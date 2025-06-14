Big Brother: Πώς αξιολογούν οι παίκτες τους συγκατοίκους τους - Αποκαλύψεις και νέες εντάσεις στο σπίτι

Βραδιά αξιολόγησης για τους παίκτες του Big Brother, που οδηγεί σε αποκαλύψεις και νέες εντάσεις στο σπίτι. Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;

H επιστροφή της Διονυσίας Κουκίου οξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Η αντιπαλότητά της με τη Ζωή Ασουμανάκη οδηγεί σε νέες κόντρες και ...«μαχαιρώματα»!

Η Φένια και η Χριστίνα μιλούν για πρώτη φορά για τη μεταξύ τους σχέση και ο Χρήστος Ντ. προσπαθεί να αποφύγει τη Ζωή.

Οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι αντιπαραθέσεις κλιμακώνονται. Το σπίτι μοιάζει να είναι χωρισμένο στα δύο, καθώς οι παίκτες καλούνται να κρίνουν τους συγκατοίκους τους.

Ποια είναι η ετυμηγορία των παικτών; Ποιοι θα χρειαστούν την ψήφο του κοινού για να συνεχίσουν στο παιχνίδι;

Ποιες είναι οι αντιδράσεις μετά την ψηφοφορία;

