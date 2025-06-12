Τον Πέτρο Λαγούτη συνάντησαν οι κάμερες στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης «Το ψέμα» στο Λαμπέτη και τον ρώτησαν αν συγχωρεί την απιστία.
«Εξαρτάται. Το έχω κάνει και μου έχουν συγχωρήσει απιστία. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Άλλο να γίνει μια κι έξω άλλο να συνοδεύεται από ψέματα, καταστάσεις… Είναι πολύ πολύπλοκο» ανέφερε.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: womenonly.gr
- Λουδάρος: Το έργο το παίζω πολύ καλά - Κάνω αυτόν τον χαρούμενο, τρυφερούλη
- Κλαυδία για Eurovision και Αστερομάτα: «Ήταν τεράστιο κίνητρο τα αρνητικά σχόλια - Πείσμωσα πολύ»
- Η 16χρονη κόρη της Naomi Watts μιλά ανοιχτά για την ταυτότητα φύλου της: «Πάντα ήθελα να γίνω μια λαμπερή γυναίκα όπως η Μέριλιν»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.