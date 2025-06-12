Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέτρος Λαγούτης: «Είμαι πια μεγάλο παιδί, έχω μάθει να εξετάζω την πηγή των αρνητικών σχολίων»

«Το έχω κάνει και μου έχουν συγχωρήσει απιστία. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Άλλο να γίνει μια και έξω άλλο να συνοδεύεται από ψέματα, καταστάσεις»

Λαγούτης

Τον Πέτρο Λαγούτη συνάντησαν οι κάμερες στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης «Το ψέμα» στο Λαμπέτη και τον ρώτησαν αν συγχωρεί την απιστία.

«Εξαρτάται. Το έχω κάνει και μου έχουν συγχωρήσει απιστία. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Άλλο να γίνει μια κι έξω άλλο να συνοδεύεται από ψέματα, καταστάσεις… Είναι πολύ πολύπλοκο» ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly Πέτρος Λαγούτης Big Brother
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark