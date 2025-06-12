Τον Πέτρο Λαγούτη συνάντησαν οι κάμερες στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης «Το ψέμα» στο Λαμπέτη και τον ρώτησαν αν συγχωρεί την απιστία.

«Εξαρτάται. Το έχω κάνει και μου έχουν συγχωρήσει απιστία. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Άλλο να γίνει μια κι έξω άλλο να συνοδεύεται από ψέματα, καταστάσεις… Είναι πολύ πολύπλοκο» ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.