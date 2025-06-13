Λογαριασμός
Big Brother: Επέστρεψε η Διονυσία - Απέφυγε ξανά να την πλησιάσει η Ζωή (Βίντεο)

Μια νέα έκπληξη περίμενε τους συγκατοίκους στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου - Ενώ όλοι άραζαν στο σπίτι, ξαφνικά ακούστηκε το κουδούνι και…

Big Brother

Μια νέα έκπληξη περίμενε τους συγκατοίκους στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου.

Ενώ όλοι άραζαν στο σπίτι, ξαφνικά ακούστηκε το κουδούνι και πίσω από την πόρτα βρισκόταν η Διονυσία Κουκίου.

Οι περισσότεροι έτρεξαν με ενθουσιασμό να την υποδεχτούν — όχι όμως όλοι.

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Διονυσία ήταν και πάλι στο σπίτι.

Και τότε, μπαίνοντας, είχε προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις στους παίκτες.

Με σιγουριά, αυτή που δεν χάρηκε καθόλου που την είδε ήταν η Ζωή Ασουμανάκη, η οποία επικαλέστηκε στραμπούληγμα.

Μένει να φανεί αν αυτή η επιστροφή θα ηρεμήσει το σπίτι ή θα οξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα.

Big Brother

