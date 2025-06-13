Big Brother: Επέστρεψε η Διονυσία - Απέφυγε ξανά να την πλησιάσει η Ζωή (Βίντεο)

Μια νέα έκπληξη περίμενε τους συγκατοίκους στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου.

Ενώ όλοι άραζαν στο σπίτι, ξαφνικά ακούστηκε το κουδούνι και πίσω από την πόρτα βρισκόταν η Διονυσία Κουκίου.

Οι περισσότεροι έτρεξαν με ενθουσιασμό να την υποδεχτούν — όχι όμως όλοι.

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Διονυσία ήταν και πάλι στο σπίτι.

Και τότε, μπαίνοντας, είχε προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις στους παίκτες.

Με σιγουριά, αυτή που δεν χάρηκε καθόλου που την είδε ήταν η Ζωή Ασουμανάκη, η οποία επικαλέστηκε στραμπούληγμα.

Μένει να φανεί αν αυτή η επιστροφή θα ηρεμήσει το σπίτι ή θα οξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.